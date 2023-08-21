Найдены тела трех участников нелегальной экскурсии по подземным коллекторам в Москве

Они погибли во время ливня

В Москве сегодня весь день продолжается поиск участников нелегальной экскурсии по подземным коллекторам. Группа, предположительно, из пяти человек, среди которых были дети, отправилась на прогулку накануне днём. Но из-за сильного дождя выйти на поверхность они не смогли. Уже обнаружены тела трёх погибших. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Организатор экскурсий находится на допросе.

Коммунальные службы вместе с ликвидацией последствий сильного ливня, который обрушился на столичный регион накануне, ищут ещё и людей. Под землёй, в коллекторах работают спасатели, представители Мосводоканала и Мосводостока. Привлечены специалисты из числа диггеров.

Утром из коллектора на Москворецкой набережной, возле парка Зарядье, в Москву-реку вынесло тела двух людей. Пятнадцатилетней девушки и семнадцатилетнего молодого человека. По имеющейся информации, это дочь и племянник Дмитрия Маркушина. Мужчина работает в секторе IT и увлекается экстремальным отдыхом. Предположительно, он в составе группы отправился на экскурсию по московским подземным коллекторам. Потом начался дождь и коммуникацию затопило. "Дождь. Можно ли выходить на Трубной?" Такое СМС было получено от гида. Предположительно - это Константин Филиппов. Ему тридцать один год. Больше на связь никто не выходил.

"Если идёт дождь, то уровень воды в коллекторе поднимается меньше часа. Идёт ударная волна, волна воды. Где просто всех убивает. От волны, которая пошла после дождя, спастись никак невозможно", - рассказал Михаил Савкин, руководитель независимого центра подземных исследований.

Известно, что любители экстремальных экскурсий ушли под землю в воскресенье ещё до дождя. В составе группы, предположительно, было 8 человек. О маршруте, по которому они отправились, не сообщается. Также нет данных, поступали ли в полицию сообщения о пропаже людей. В интернете объявлений о подобного рода развлечений немало.

Стоимость - от пяти до десяти тысяч рублей. Везде реклама одинаковая - безопасно! В команде - опытный диггер. Всё абсолютно легально - якобы есть специальные разрешения. Впрочем, что это за разрешения и какой департамент выдаёт подобные бумаги, для спуска в коллекторы неподготовленных людей, реклама умалчивает.

"Эти экскурсии запрещены и водить в такие системы подземные, городские - естественно запрещено. Люди, которые водят в подземные реки, это неофициальные люди. Они просто обещают безопасность, однако её не гарантируют. Ну что с вами будет, то и будет", - пояснил Михаил Савкин.

Самый популярный маршрут - по Неглинке. Эта река практически вся заключена в коллекторы. Самые первые датированы девятнадцатым веком, новые участки - семидесятыми годами прошлого столетия. В минувшее воскресенье, по данным синоптиков, выпало 45 миллиметров осадков, но Неглинка вырывалась из-под земли и при гораздо слабых дождях.

Все компании, проводящие подземные экскурсии, временно прекратили свою деятельность. На допрос доставили предполагаемого организатора смертельного тура.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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