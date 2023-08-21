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Собянин: Производство лекарств в этом году в Москве выросло на две трети

14:14
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Новый завод открыли сегодня в Зеленограде

Стерильность, монотонный шум работающего оборудования. Кроме четырех человек, контролирующих непрерывность технологического процесса, никого. Таков порядок.

Лекарства, которые назначают при онкологии, заболеваниях крови, бронхиальной астме, иммунологических и ревматологических диагнозах, теперь выпускают в том числе и на этом заводе. Фарм предприятие "Р-Опра" находится в Зеленограде, на территории "Технополиса Москва". Статус резидента особой экономической зоны позволяет получать ощутимые налоговые льготы. Себестоимость станет ниже, а это в конечном итоге отразится и стоимости препарата в аптеке. Тем более, что установленное оборудование сможет изготавливать различные дозировки.

Новое фармпредприятие запустили вице-премьер России, руководитель Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин. Производственная линия позволит сократить объем закупок импортных лекарств - особенно предназначенных для лечения онко больных. Открытие этого фармпредприятия - результат планомерной совместной работы. За 5 лет совместными усилиями с Минпромторгом уже открыты восемь заводов. В ближайшие годы появятся еще столько же.

"В этом году объем производства лекарственных препаратов в Москве увеличился на 67,5%. Более чем на две трети. Это, конечно, результат многолетней работы, которую мы проводили. Системной работы. Я благодарю за поддержку Министерство промышленности, инвесторов, которые вкладывались в это производство. Мы шаг за шагом становимся более независимыми в плане обеспечения населения жизненно важными лекарствами. Это очень важно", - отметил мэр.

Фармпредприятие способно производить почти семь десятков препаратов на основе 44 действующих веществ. Часть из них никогда не производилась в России. А теперь возможно изготовление разных форм: таблетки, капсулы, растворы, порошки для ингаляций.

"Выражаю благодарность Сергею Семеновичу Собянину и правительству Москвы за поддержку проекта, а руководству и команде предприятия - за колоссальную работу, проведенную за последние три года", - сказал Мантуров.

Лекарства с этого предприятия будут поступать в московские больницы и другие медицинские учреждения города. 

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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Производство лекарств
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