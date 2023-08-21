ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появились подробности сильного пожара в Ногинске

15:18
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Причина устанавливается

Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара, который произошёл сегодня утром в подмосковном Ногинске. Там горел склад организации по производству лакокрасочных изделий.

Достаточно быстро пламя охватило площадь в две тысячи квадратных метров, но уже через некоторое время превысила три тысячи. Помимо спасателей МЧС, к тушению возгорания привлечена авиация.

Данных о пострадавших не поступало. Что стало причиной происшествия, установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Тушение пожара в промзоне
Тушение пожара в промзоне
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.