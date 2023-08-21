Появились подробности сильного пожара в Ногинске

Причина устанавливается

Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара, который произошёл сегодня утром в подмосковном Ногинске. Там горел склад организации по производству лакокрасочных изделий.

Достаточно быстро пламя охватило площадь в две тысячи квадратных метров, но уже через некоторое время превысила три тысячи. Помимо спасателей МЧС, к тушению возгорания привлечена авиация.

Данных о пострадавших не поступало. Что стало причиной происшествия, установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

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