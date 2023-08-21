Три штурмовые группы ВСУ уничтожены на запорожском направлении

Общие потери украинских войск за сутки составили более 130 человек

ВСУ минувшей ночью попытались прорвать оборону ВС России севернее села Вербовое на запорожском направлении. Противник уничтожен, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

По данным Балицкого, три штурмовые группы общей численностью до 40 человек пытались вклиниться в передний край российской обороны. Украинские подразделения были уничтожены в стрелковом бою.

Еще одна группа боевиков ВСУ попыталась замаскировать лесополосе РСЗО "Град". Ударом российской артиллерии установка и "маскировщики" уничтожены. Как отметил Балицкий в Telegram, общие потери ВСУ за сутки на запорожском направлении превысили 130 военнослужащих.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"