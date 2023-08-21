В Московском зоопарке созданы все условия для воспроизводства джейранов

Сотрудники постоянно выхаживают редких животных

Каждый джейран мечтает стать отцом. В глазах немой вопрос: когда же? Специалисты центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка говорят: торопиться парнокопытным не стоит, всему своё время.

"У нас два самца тут резервных, которые в запасе сидят. Они своей очереди ждут. Они так смотрят на нас. Думают, может быть, сейчас? Нет. В данное время их очередь еще не подошла. Попозже. На следующий год, может быть", - рассказал Кахрамон Хужанов, начальник отдела "Копытные животные" центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка.

Кахрамон Хужанов работает в этом центре уже более 20 лет. О джейранах знает практически всё. Например, что одного-единственного отобранного самца нужно знакомить с самками раз в год, исключительно зимой. Объясняет просто: потомство должно появиться в теплое время, чтобы быстро окрепнуть. Нынешней весной родились трое: две самочки и один самец. Аппетит у всех отменный, грация - невероятная.

В природе джейраны - животные пустынные, теплолюбивые и очень пугливые. В неволе их содержать сложно, не каждый зоопарк возьмется. Но в этом центре созданы идеальные условия, потому джейраны так активно ежегодно размножаются. А что? Лето у нас тёплое, уход - круглосуточный, еда - на любой вкус. Хочешь - веники жуй из ивы, хочешь - кусковую соль со свежей травой.

Ничуть не меньше и разнообразие меню, и плодовитость у живущих по соседству такинов. Глава семейства Мишаня не нарадуется на родившегося недавно сына: весь в отца! Дружелюбный, симпатичный, любопытный. Хотя до игуаны по имени Самарканд маленькому такину пока далеко. Тот смело заводит знакомства даже с суетливыми сурикатами.

Пока сурикаты бурно обсуждают непривычного гостя, косолапые наслаждаются летним меню. У белоснежной Томпы свежие фрукты - в ведрах. У бурого красавца Грома яблоки и орехи - в автомобильной шине. Так киперы напоминают мишке - о его замечательной способности заглядывать в дупла и добывать еду с веток деревьев. А потом уже - водные процедуры и физические упражнения. Пока никто не видит.

Изящные викуньи все лето прохлаждаются на пляже из песка. Вода им абсолютно безразлична. Как, впрочем, и джейранам. Для тех, кто захочет познакомиться с ними поближе - важная информация. Причём, личного характера.

"Здесь основное - это самочки с детенышами находятся. А папа у нас - отсаженный. Он придет к девушкам в декабре месяце", - рассказал Кахрамон Хужанов.

Он обязательно придёт. И следующей весной появятся на свет новые продолжатели рода. В центре, сотрудники которого постоянно спасают, выхаживают, нянчат. И учат не животных - людей. Что все мы в ответе за тех, кого приручили.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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