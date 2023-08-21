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Собянин: Производство лекарственных препаратов в этом году в Москве выросло на две трети

12:39
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Собянин и Мантуров запустили фармацевтическое производство в Зеленограде

На территории особой экономической зоны "Технополис Москва" в Зеленограде построили завод по производству жизненно важных лекарств. В церемонии открытия приняли участие вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.

Проект реализован фармацевтической компанией "Р-Опра". На предприятии будут выпускать более 60 видов препаратов для лечения онкологии, астмы, ревматизма, а также аутоиммунных и заболеваний крови.

Большинство из этих лекарств в России не изготавливалось. Их будут поставлять в лечебно-профилактические учреждения и аптеки по всей стране.

"В этом году объем производства лекарственных препаратов в Москве увеличился на 67,5% – более чем на две трети. Это уже результат многолетней работы, которe. мы проводим, системной работы", - отметил Собянин.

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