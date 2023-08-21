Киевские раскольники подожгли Свято-Троицкий храм канонической УПЦ

Уничтожена колокольня

Киевские раскольники подожгли Свято-Троицкий храм канонической Украинской православной церкви в Черниговской области. Повреждена кровля, уничтожена колокольня. На месте пожара найдена канистра с остатками горючего.

А накануне радикалы пытались взять штурмом церковь УПЦ в Хмельницкой области. Несколько десятков человек окружили территорию и хотели выломать ограждение.

Украинская полиция стояла в стороне и не вмешивалась. В итоге у раскольников ничего не вышло. Верующие, которые пришли в храм на службу, смогли удержать ворота и не пустили радикалов.

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