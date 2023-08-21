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Рогозин рассказал о попытке ВСУ взять с флангов Работино

12:56
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Украина до сих пор не добилась никаких успехов в своем контрнаступлении

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются занять населенный пункт Работино в Запорожской области, зайдя в него с флангов, но несут большие потери. Об этом в понедельник, 21 августа, рассказал руководитель военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин.

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По словам политика, российские военные находятся в Работино, а "противник его плавно пытается обтекать по флангам".

Однако украинские подразделения несут большие потери в живой силе и военной технике, в том числе западного образца, цитирует Рогозина ТАСС.

Днем ранее российские военные отразили на запорожском направлении восемь атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое. Украина потеряла два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера Stryker, три автомобиля и другую технику, а в ДНР потери ВСУ в живой силе составили свыше 280 военнослужащих убитыми и ранеными.

По данным источников, в бой в районе Работино в Запорожской области украинские власти направили 82-ю десантно-штурмовую бригаду — последнее крупное подразделение, которое Вооруженные силы Украины (ВСУ) держали в резерве. Бригада численностью в 2000 человек укомплектована боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger-2.

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