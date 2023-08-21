Туристов предупредили о новой волне аномальной жары в Турции

Температура воздуха на 10 градусов выше нормы

На Турцию надвигается новая волна экстремальной жар, температура воздуха ожидается на 10 градусов выше сезонной нормы.

Жара будет господствовать на востоке и юго-востоке страны, особенно в провинциях Диярбакыр (41 градус), Газиантеп (40 градусов) и Эдирне (38 градусов), передает РИА Новости.

Туристам рекомендуют быть осторожными в период с 11 до 16 часов, это время лучше переждать в отеле.

Аномально высокие температуры в Турции привели к лесным пожарам. Крупнейший из них бушует в Кемере.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"