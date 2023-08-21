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Более 40 глав государств примут участие в саммите БРИКС

13:19
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Об этом рассказали в ЮАР, где состоится саммит

Свыше 40 иностранных лидеров будут участвовать в саммите БРИКС, который пройдет 22-24 августа в Йоханнесбурге. Об этом в понедельник, 21 августа, рассказал официальный представитель МИД ЮАР Нельсон Кгвете, которого цитирует ТАСС.
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Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) запустил процесс расширения объединения, чтобы стать одной из опор более справедливого полицентричного миропорядка. По его словам, БРИКС имеет потенциал для нахождения точек соприкосновения по самым сложным вопросам.

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев отмечал, что БРИКС, в отличие от НАТО, может сыграть важную стабилизирующую роль в международных отношениях.

Политик указал, что "пятерка" стран БРИКС демонстрирует "убедительные примеры эффективной работы по актуальным мировым проблемам на основе принципов открытости, равноправия, взаимного уважения и отсутствия скрытой повестки".

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