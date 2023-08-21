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"Цирк Зеленского": в Дании оценили визит украинского лидера

13:11
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Премьер-министр Метте Фредериксен приняла украинского лидера босиком в кабине F-16

Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Данию местная пресса назвала цирком. Датских журналистов привезли на базу в Скрюдструпе, где проходили переговоры киевского гостя с премьер-министром Метте Фредериксен – и оставили с носом, запретив задавать вопросы на пресс-конференции.

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Как пишет издание Ekstra Bladet, по итогам долгого дня в Дании Владимир Зеленский договорился о передаче истребителей F-16 Украине. Мало того, что события разворачивались на усиленно охраняемом аэродроме, журналистов еще и загнали в закрытый ангар, строжайше запретив снимать.

В туалет представителей СМИ водили под конвоем. Вдоль дорог на базе была расставлена вооруженная охрана, повсюду сновала военная полиция и солдаты. Багаж постоянно обнюхивали собаки-саперы. Задавать вопросы было позволено лишь представителям TV2 и Датского радио, по два вопроса.

Авторы материала отмечают, что организаторы пресс-конференции явно ориентировались на фильм Top Gun ("Лучший стрелок"). За переговорными столами Зеленского и Фредериксен стояли по истребителю F-16. А некоторые моменты вызвали недоумение присутствовавших: в частности, премьер-министр Метте Фредериксен сняла туфли и босиком зашла в кабину F-16 вместе с Зеленским.

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