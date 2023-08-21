Противник бежал

Под Купянском в Харьковской области идут активные боевые действия.

О этом в понедельник, 21 августа, рассказал РИА Новости глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев. Российская армия взяла под контроль село Синьковка, которое находится в шести километрах от Купянска.

"Российские военнослужащие разбивают противника уже на подступах к Купянску. Особенно активные действия сейчас разворачиваются в районе поселка Синьковка", - сообщил он.

Как сообщается, военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже покинули село Синьковка. Местные СМИ пишут, что киевская администрация населенного пункта сбежала.

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