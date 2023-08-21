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Безработица снизилась в 71 регионе России с начала 2023 года

13:40
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Российские власти следят за ситуацией на рынке труда

Уровень общей безработицы с начала 2023 года снизился в 71 субъекте Российской Федерации. В девяти регионах этот показатель возрос, в остальных не изменился. Об этом в понедельник, 21 августа, рассказала замглавы правительства Татьяна Голикова, курирующая в кабмине социальный сектор.

В ее аппарате уточнили, что численность зарегистрированных в центрах занятости безработных составляет 493 тысяч человек, что на 71 тысучу меньше, чем в начале года.

Количество вакантных рабочих мест на портале "Работа России" с начала года выросло почти на 222 тысячи и превышает 1,8 млн предложений, сообщает "Интерфакс".

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что ситуация на рынке труда на сегодня максимально стабильна. Глава Минтруда спрогнозировал, что безработица в горизонте ближайших минимум полутора лет будет находится на низких отметках. Ее тенденции к росту не предвидится, возможно даже незначительное снижение.

Глава государства Владимир Путин отметил снижение безработицы в нашей стране и рост реальных зарплат. В лидерах — обрабатывающая промышленность, строительство и розничная торговля.

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