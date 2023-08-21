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Жара в Краснодаре побила рекорд полувековой давности

13:41
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Синоптики считают, что это еще не предел

Суточный рекорд жары 54-летней давности побит в Краснодаре. В воскресенье столбики термометров показывали 38,4 градуса тепла - это на 0,4 градуса выше прежнего достижения 1969 года. Синоптики предупреждают, что это еще не предел.

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Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус считает, что в понедельник может быть достигнут еще один температурный рекорд. Рекорд краснодарской жары для 21 августа составляет плюс 36,5 градуса – он был зафиксирован в 1957 году.

По подсчетам Леуса, сегодня температура воздуха может достигнуть 39 градусов тепла. А во вторник, по прогнозам, столбики термометра остановятся на отметке в 37 градусов, передает РИА Новости.

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