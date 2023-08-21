Путин встретился с губернатором Подмосковья Воробьевым

Президент и глава региона обсудили поддержку семей участников СВО

Социальную поддержку семей участников СВО Владимир Путин обсудил с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

Регион активно помогает бойцам, которые сражаются в зоне спецоперации, а также их близким. В области действуют десятки программ, работает специальный фонд. Особое внимание - детям, проживающим в Донецкой народной республике.

По словам Воробьева, для двух с половиной тысяч ребят из ДНР был организован летний отдых, как на море, так и в подмосковных детских лагерях.

Воробьёв: Мы стараемся максимально быть рядом в каждой территории Подмосковья. И действует фонд "Защитники Отечества", с которым мы тоже тесно сотрудничаем. Поэтому стараемся, несмотря на время, уделять внимание больше тем, кто нуждается в опеке, причем просьбы бывают самые разные, которые невозможно прописать на бумаге.

Путин: Я знаю, Андрей Юрьевич, у вас эта работа выстроена, надеюсь, что также вы будете, как и сейчас, уделять лично этому необходимое внимание, и это будет хорошим примером и для других регионов тоже, но одна из проблем, которые мы с вами всегда обсуждаем - ну, несколько, но тем не менее, - это полигоны, в том числе бывшие полигоны. Я знаю, вы здесь работаете активно, и вы мне неоднократно докладывали об этом.

Воробьёв: Да, то, что сделано за это время – мало того, что мы закрыли полигоны, мы их рекультивировали благодаря федеральной программе, и теперь это совершенно другая реальность.

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