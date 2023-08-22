Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака

Битва иллюзий против реальности

Овны

Думать, как лучше потратить деньги, которых еще нет, - неблагодарное занятие! Отбросьте эти мысли и сосредоточьтесь на тех суммах, которыми вы уже располагаете.

Тельцы

Конфликт вашего Юпитера с Венерой, а Марса с Нептуном – это битва иллюзий против реальности. Не витайте в облаках, держитесь поближе к земле и своей настоящей жизни.

Близнецы

У вас обнаружатся тайные помощники или сторонники, которые неожиданно окажут поддержку. Это приятное открытие окрылит вас – появятся новые планы и ожидания.

Раки

Вы чем-то увлечены и готовы заниматься этим день и ночь. Ваш пыл достоин похвалы, но обратите внимание и на другие сферы, иначе перекос начнет портить вам жизнь.

Львы

Сегодня вам может показаться удачной идея, которую вы в другое время не поддержали бы. Эксперименты – это хорошо, но не в этот раз. Скорее всего, затея пустая.

Девы

Вам стоит критично оценить предложения, приходящие от людей издалека. Наверняка там есть неизвестные подводные камни – поищите в интернете истории на эту тему.

Весы

Люди, которые сейчас кажутся вам очень интересными, вскоре утратят свое очарование. Чтобы не испытывать сожалений, прямо сейчас сбавьте пыл и успокойте мозг.

Скорпионы

Вы рискуете взять на себя слишком много работы – всему виной иллюзия, что вы все успеете. На самом деле может не хватить сил или времени, поосторожнее с нагрузкой!

Стрельцы

Пришло время, не слишком благоприятное для здоровья. Берегите силы и не берите на себя слишком большую нагрузку, особенно если вы в другой стране.

Козероги

Тайные дела и интрижки – последнее, что вам нужно. Отметайте все соблазны, касающиеся неблаговидных дел, серых схем – это и про романтику, и про деньги.

Водолеи

Осторожно, вы можете остаться с разбитым сердцем! Проверьте надежность партнера, прежде чем считать его любовью всей жизни, включите осмотрительность.

Рыбы

Коварство хронических болезней в том, что к их симптомам привыкаешь. Если есть проблемы со здоровьем, отнеситесь к ним серьезно – лучше перестраховаться.

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