Украинский дрон сбросил боеприпас на Белгородскую область

Жертв нет
Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины сбросил в селе Грайворонского района осколочный боеприпас. Об этом в понедельник, 21 августа, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
Как написал политик в своем Telegram-канале, под обстрел ВСУ попало село Новостроевка — Вторая Грайворонского городского округа.
Пострадавших нет, поврежден один легковой автомобиль.
Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны ликвидировала украинский дрон, пытавшийся атаковать Калужскую область. При этом удалось избежать пострадавших и разрушений.
В тот же день украинская "Акула" была сбита российской ПВО в небе над Донбассом. Беспилотный летательный аппарат оснащен одной из самых современных систем шифрования связи.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"