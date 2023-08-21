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Украинский дрон сбросил боеприпас на Белгородскую область

14:09
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Жертв нет

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины сбросил в селе Грайворонского района осколочный боеприпас. Об этом в понедельник, 21 августа, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Как написал политик в своем Telegram-канале, под обстрел ВСУ попало село Новостроевка — Вторая Грайворонского городского округа.

Пострадавших нет, поврежден один легковой автомобиль.

Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны ликвидировала украинский дрон, пытавшийся атаковать Калужскую область. При этом удалось избежать пострадавших и разрушений.

В тот же день украинская "Акула" была сбита российской ПВО в небе над Донбассом. Беспилотный летательный аппарат оснащен одной из самых современных систем шифрования связи.

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