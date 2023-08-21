В Калифорнии и Неваде введен режим чрезвычайной ситуации из-за катаклизмов

В зоне бедствия - 9 миллионов человек

Огненное зарево, языки пламени и дым повсюду. Сквозь смог не видно неба. Картина настоящего апокалипсиса. Стихия застигла людей в дороге. Пожар вплотную подошёл к трассе, по который они пытались уехать от огня. В Канаде зафиксировано рекордное количество очагов возгорания - более тысячи. Большую часть не удаётся взять под контроль. Худшая ситуация за 100 лет, признают власти. В борьбе с огнём погибли двое пожарных. Предписания эвакуироваться получили десятки тысяч канадцев.

Распространению огня способствует ветреная и сухая погода. В общей сложности сгорело около 14 миллионов гектаров леса. Сегодня синоптики обещали улучшение метеоусловий, но ошиблись и поменяли прогноз на неблагоприятный. Пожары добрались и до США. Там полыхают два национальных парка и тоже идёт эвакуация.

Впрочем, в Штатах это далеко не единственная напасть. На страну обрушились сразу несколько природных катаклизмов. В Калифорнии - землетрясение магнитудой 5,5 и серия афтершоков. А теперь ещё и тропический шторм "Хилари". Скорость ветра достигает 100 километров в час. Синоптики предсказывают рекордные ливни и наводнения. В пригородах Лос-Анжелеса сошли сели. Отменены сотни авиарейсов. Есть перебои с подачей электроэнергии.

В зоне бедствия - 9 миллионов человек. В Калифорнии и Неваде введён режим чрезвычайной ситуации. В соседних штатах действует предупреждение о торнадо. В помощь спасателям мобилизовали войска национальной гвардии.

Стихийное бедствие и в центральной Америке. В районе Панамского канала - сильнейшая за 100 лет засуха. Пропускная способность транспортной артерии резко снизилась. Суда садятся на мель и сутками ждут своей очереди, чтобы пройти по коридору. В пробке уже 200 сухогрузов. И пока компании подсчитывают свой ущерб, эксперты предсказывают экономические проблемы для всего континента. Перебои с поставками неизбежно приведут к росту цен на товары.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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