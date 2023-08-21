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Эрдоган рассчитывает на встречу с Путиным "лицом к лицу"

14:21
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Переговоры могут пройти в сентябре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным "лицом к лицу" в сентябре.
В Анкаре усомнились в возможности встречи Путина с Эрдоганом в Турции

Об этом он заявил журналистам, отвечая на вопрос о конкретной дате переговоров. Эрдоган отметил, что они скорее всего состоятся на встрече "Большой двадцатки" в Индии (9-10 сентября) или на Генеральной Ассамблее ООН в США (20-22 сентября).

"Если мы найдем возможность в этой загруженной обстановке, мы встретимся и поговорим с господином Путиным лицом к лицу", - приводит слова Эрдогана газета Türkiye.

В свою очередь в Кремле еще в июле завили, что Путин не планирует лететь в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

Ранее источник ТАСС в Анкаре заявил, что конкретики на счет переговоров Путина и Эрдогана в августе нет, более того, встреча вряд ли состоится на турецкой земле.

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