В США признались в подготовке к войне с Россией

Она идет с 1980-х годов

США давно готовились к войне с Россией на европейской территории. Вашингтон своими действиями должен посылать сигнал Москве, что готов к решительным действиям. В трактовке американских политиков это и называется "сдерживанием", заявил бывший главнокомандующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

По словам Ходжеса, такая подготовка уже шла во время холодной войны - в 1981 году, когда он был лейтенантом в Западной Германии. Тогда ежедневная работа заключалась в том, чтобы быть готовыми воевать против СССР. И сегодня американские армия и авиация постоянно тренируются, поддерживают боеспособность, чтобы послать сигнал Кремлю о готовности к действиям. Речь идет об активном резерве, который расквартирован и развернут в Западной Европе: в Германии, Италии, Испании и Турции, а также тех, кто находится в Польше, Румынии и странах Балтии.

Экс-главнокомандующий заявил в интервью украинским СМИ, что США постоянно работают со своими союзниками на учениях, стараются увеличить возможности противовоздушной и противоракетной обороны. Америка всегда готовится к войне с Россией, приводит слова Ходжеса РИА Новости.

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