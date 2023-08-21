ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эрдоган отказался назвать срок рассмотрения заявки Швеции на членство в НАТО

14:34
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Анкара пока "не пустила" Швецию в альянс

Пока не известно, как долго турецкий парламент будет рассматривать заявку Швеции на членство в НАТО. Такое заявление сделал в понедельник, 21 августа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам политика, "тот факт, что протоколы о вступлении Швеции в НАТО направляются в Великое национальное собрание Турции и что процесс быстро проходит в парламенте, прямо пропорционален тому, чтобы Швеция оставалась верной своим обещаниям".

Однако неясно, как долго этот вопрос будет обсуждаться в нашем парламенте и комиссиях и сколько времени это займет, цитирует Эрдогана РИА Новости.

Ранее Эрдоган заявлял, что парламент Турции рассмотрит заявку Швеции о вступлении в НАТО не раньше октября, когда возобновит работу после летних каникул. Политик обещал, что по этому вопросу "мы сделаем все необходимое".

При этом американский журналист Сеймур Херш утверждал, что президент США Джо Байден пообещал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану финансовую помощь в размере 11-13 млрд долларов в обмен на ратификацию членства Швеции в НАТО.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.