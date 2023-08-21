Эрдоган отказался назвать срок рассмотрения заявки Швеции на членство в НАТО

Анкара пока "не пустила" Швецию в альянс

Пока не известно, как долго турецкий парламент будет рассматривать заявку Швеции на членство в НАТО. Такое заявление сделал в понедельник, 21 августа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам политика, "тот факт, что протоколы о вступлении Швеции в НАТО направляются в Великое национальное собрание Турции и что процесс быстро проходит в парламенте, прямо пропорционален тому, чтобы Швеция оставалась верной своим обещаниям".

Однако неясно, как долго этот вопрос будет обсуждаться в нашем парламенте и комиссиях и сколько времени это займет, цитирует Эрдогана РИА Новости.

Ранее Эрдоган заявлял, что парламент Турции рассмотрит заявку Швеции о вступлении в НАТО не раньше октября, когда возобновит работу после летних каникул. Политик обещал, что по этому вопросу "мы сделаем все необходимое".

При этом американский журналист Сеймур Херш утверждал, что президент США Джо Байден пообещал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану финансовую помощь в размере 11-13 млрд долларов в обмен на ратификацию членства Швеции в НАТО.

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