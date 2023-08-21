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Российская армия улучшила позиции в ходе наступления под Купянском

14:48
  • понедельник
  • 21 августа 2023

ВСУ несут потери

Российская армия за сутки успешно отразила четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.
ВС России ведут активные боевые действия под Купянском

Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Атаки противника отбиты в районе Синьковки и Новоселовского.

"Подразделения "Западной" группировки войск при поддержке оперативно-тактической авиации и огня артиллерии активными действиями улучшили положение по переднему краю", - говорится в ежедневной сводке Минобороны.

За сутки на купянском направлении противник потерял до 160 военных, 13 единиц техники, а также полевой склад боеприпасов подразделения 103-й бригады теробороны.

Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВС России выбили ВСУ из села Синьковка в районе Купянска.

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