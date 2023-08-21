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Посол России в Дании предупредил о последствиях передачи Киеву F-16

14:41
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Вашингтон разрешил Копенгагену такую передачу

Передача властями Дании истребителей F-16 Украине повлечет за собой лишь эскалацию конфликта. Об этом в понедельник, 21 августа, рассказал российский посол в Копенгагене Владимир Барбин.
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Как отметил дипломат, "прикрываясь тезисом, что Украина сама должна определять условия мира, Дания своими делами и словами стремится не оставить Украине другого выбора, кроме как продолжение военного противоборства с Россией".

В итоге Копенгаген "толкает Украину в пропасть, а ее население обрекает на новые жертвы", цитирует Барбина ТАСС.

Ранее датский министр обороны Якоб Эллеман-Енсен заверил, что "мы передаем оружие при условии, что оно используется для вытеснения врага с территории Украины", причем это касается и танков, и истребителей, и других вооружений и военной техники.

При этом ряд западных экспертов уже выразил уверенность в том, что даже после получения западных истребителей Вооруженные силы Украины не смогут переломить ситуацию на фронте.

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