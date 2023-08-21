Собянин рассказал, как промышленность влияет на развитие экономики Москвы

Усилия города сосредоточены на развитии конкретных отраслей

Экономика и промышленность Москвы показывают стабильный рост и развитие, особенно за последние пять лет, отметил в блоге на своем персональном сайте Сергей Собянин.

"То, что нам необходимо разворачивать промышленность, экономику на рельсы самостоятельного развития и создавать собственное конкурентное производство, стало понятно не сегодня, а пять лет тому назад. Поэтому усилия города во многом были сосредоточены не только на общесоциальном развитии, но и на развитии конкретных отраслей. Это обрабатывающие отрасли, станкостроение, фармацевтика, электроника и так далее. То, без чего мы просто бы не смогли развиваться. За последние пять лет мы вышли с очень неплохим результатом: динамика развития экономики города превысила почти более чем в два раза в среднем по стране, включая инвестиции в основной капитал. И наша новая индустриальная политика тоже принесла результаты: сегодня уже 700 тыс. с лишним людей работают в промышленности Москвы", – указал Собянин.

Он также подчеркнул, что промышленность сейчас становится другой – это новая индустриализация, новое качество, это инновации, это высокие заработные платы, большое количество людей, которые работают в этом производстве.

"Рост производства промышленности вообще невероятный – в два раза за пять лет", – заметил Собянин.

Кроме того, город от общих мер поддержки перешел к развитию огромных кластеров – например, особой экономической зоны "Технополис Москва".

"Строятся огромные заводы, вводится ежегодно по 150–200 тыс. кв. м гигантских корпусов, которые полностью заняты новым, современным, инновационным, высокотехнологичным оборудованием", – обратил внимание Собянин.

"Мы не зря спасли "Москвич": сегодня завод работает, мы создаем собственную платформу собственного электромобиля. Это работа на будущее, то, чтобы мы завтра были конкурентоспособны. Для развития электроники, фотоники, квантовых технологий и так далее. И конечно, без комплексного развития территории Москвы не только на отдельных площадках, но в целом невозможно представить развитие ни промышленности, ни экономики, ни социальной сферы. Поэтому на сегодняшний день создано около 200 проектов комплексного развития территорий, которые дадут нам более 500 тыс. рабочих мест высокотехнологичных, и это новый огромный мегапроект, которым мы сегодня с вами занимаемся", - заключил он.

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