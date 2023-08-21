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В программу НВП школьников включили тему беспилотников

14:58
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Детей научат противодействовать дронам

Российских школьников научат противодействовать беспилотным летательным аппаратам противника и использовать их на поле боя. Об этом говорится в рабочей программе школьного курса начальной военной подготовки, опубликованной в понедельник, 21 августа.

В результате изучения модуля № 3 "Основы технической подготовки и связи" учащиеся должны будут иметь представление о способах боевого применения БПЛА и ведения разведки местности с их помощью, знать алгоритм противодействия БПЛА противника, выполнять практические действия по управлению БПЛА, сообщает РИА Новости.

В апреле глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что российские министерства просвещения и обороны разработали целостную концепцию подготовки молодежи к службе в армии. Ведомства согласовали реализацию модуля начальной военной подготовки в рамках предмета ОБЖ в центрах "Авангард", которые переходят в структуру региональных министерств.

Бывшие участники спецоперации смогут преподавать начальную военную подготовку в школах, но для этого они должны пройти соответствующую переподготовку.

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