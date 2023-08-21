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Путину рассказали о двух сбитых в Подмосковье беспилотниках

14:55
  • понедельник
  • 21 августа 2023

С президентом встретился губернатор региона Воробьев

Президенту России доложили о двух сбитых в понедельник в Подмосковье украинских беспилотниках. Владимиру Путину доложил об инциденте губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин встретился с губернатором Подмосковья Воробьевым
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Ранее сообщалось об открытой части встречи. Путин и Воробьев обсудили подготовку к новому учебному году. Губернатор доложил президенту, что в регионе открываются 30 новых школ. Также поговорили о развитии Московского транспортного узла.

По данным пресс-службы, губернатор Подмосковья доложил российскому лидеру и о двух сбитых силами ПВО украинских беспилотных летательных аппаратах. Как ранее сообщили в Минобороны, Киев предпринял две попытки атак при помощи беспилотников – в 06:50 и 08:16 утра 21 августа. Один из них был подавлен средствами РЭБ, потерял управление и потерпел крушение в Рузском районе Подмосковья. Второй уничтожили силы ПВО над территорией Истринского района.

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