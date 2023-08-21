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Обнаружен источник сибирской язвы в Воронежской области

15:40
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Пациент с этим заболеванием госпитализирован

Житель Воронежской области, который заразился сибирской язвой, нарушил ветеринарные правила, не показал свою корову государственному ветеринарному врачу и не вакцинировал животное от сибирской язвы. Об этом в понедельник, 21 августа, рассказали в Россельхознадзоре.

Остатки туши были обнаружены в камерах хранения одного из предприятий, взятые пробы подтвердили наличие в мясе возбудителя сибирской язвы.

Компетентными органами предприняты все необходимые меры по предотвращению распространения заболевания, сообщает "Интерфакс".

Ранее представитель департамента здравоохранения региона рассказал, что врачи оценивают как среднетяжелое состояние жителя Воронежской области, заразившегося сибирской язвой. Пациент проходит лечение в инфекционном центре при БСМП (больнице скорой медицинской помощи) №8.

Как отмечал Telegram-канал Shot, после выявления случая заражения сибирской язвой был оцеплен очаг радиусом около пяти километров, включая села Ивановка и Катуховские Выселки, выставлено два блокпоста. На данной территории проживает 210 человек. С населением проводятся карантинные мероприятия.

Кроме того, в соседней Белгородской области глава региона Вячеслав Гладков поручил усилить ветеринарный контроль на въезде в область, а также учет животных в личных подсобных хозяйствах.

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