Собянин: Ещё три городские поликлиники открылись после капитального ремонта

Они обслуживают более 82 тысяч человек

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале сообщил об открытии еще трех поликлиник после капремонта. Они расположены в районах Бибирево, Северное Бутово и Ново-Переделкино.

В общей сложности они обслуживают более 82 тысяч детей и взрослых.

"Теперь это современные здания с продуманным расположением кабинетов и комфортными условиями. В них установлена новейшая медтехника, в том числе цифровые рентгенологические аппараты, УЗИ экспертного класса, офтальмологическое оборудование", – говорится в сообщении.

Накануне Собянин рассказал, что инвесторы с начала года построили в Москве 26 детских садов. По школам уже побит рекорд 2022 года – построено 13 зданий.

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