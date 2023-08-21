ФСБ задержала организатора диверсии на железной дороге под Херсоном

Это один из руководителей Одесской железной дороги

Организатор диверсии на стрелочных переводах железнодорожной станции Херсон задержан оперативниками Федеральной службы безопасности. Теракт, устроенный в феврале 2022 года, вызвал временные трудности в снабжении группировки российских войск, сообщили в пресс-службе УФСБ по Херсонской области.

По данным спецслужб, это один из руководителей Одесской железной дороги. Гражданин Украины 1961 года рождения спланировал и организовал повреждение стрелочных переводов железнодорожной станции Херсон. В результате они стали непригодными для эксплуатации, что повлекло временное нарушение снабжения группировки российских войск, задействованной в СВО.

Как сообщили в пресс-службе, возбуждено уголовное дело по статье о диверсии. Подозреваемый взят под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы, передает ТАСС.

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