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ФСБ задержала организатора диверсии на железной дороге под Херсоном

15:18
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Это один из руководителей Одесской железной дороги

Организатор диверсии на стрелочных переводах железнодорожной станции Херсон задержан оперативниками Федеральной службы безопасности. Теракт, устроенный в феврале 2022 года, вызвал временные трудности в снабжении группировки российских войск, сообщили в пресс-службе УФСБ по Херсонской области.

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По данным спецслужб, это один из руководителей Одесской железной дороги. Гражданин Украины 1961 года рождения спланировал и организовал повреждение стрелочных переводов железнодорожной станции Херсон. В результате они стали непригодными для эксплуатации, что повлекло временное нарушение снабжения группировки российских войск, задействованной в СВО.

Как сообщили в пресс-службе, возбуждено уголовное дело по статье о диверсии. Подозреваемый взят под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы, передает ТАСС.

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