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Глава МИД Австрии: Европа не может резко оборвать диалог с Россией

15:34
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Судьба ЕС зависит от Москвы

Стремление ведущих стран ЕС "отменить Россию" приведет к разрушению архитектуры региональной безопасности. Об этом в ходе выступления в Международном университете имени Менендес-и-Пелайо заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.   

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"Мы не можем отменить Россию, мы не можем резко прекратить диалог с ней", - заявил Шалленберг, чьи слова приводит ТАСС.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что на данный момент единственной площадкой, которая продолжает обмен мнениями между странами "коллективного" Запада и Москвой, является Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. По его словам, контакты с Россией в рамках международных организаций по обеспечению глобальной безопасности приведет к "стабильности на европейском континенте в будущем".

Он также добавил, что западные страны не могут отказаться от контактов с представителя Кремля, поскольку Россия все еще является полноправным членом Совета Безопасности ООН. Иными словами, вопросы, связанные с глобальными вызовами современности, не могут быть решены без участия российской стороны, заключил дипломат.

Ранее лидер политической партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла заявил, что введенные против Москвы рестрикции стран Запада вредят простым гражданам ЕС больше, чем России. По мнению политика, экономические ограничения не смогли "разрушить" экономический потенциал России.

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