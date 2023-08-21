В Москву прибыла военная делегация из Ирана

Военные прибыли для обсуждения сотрудничества по линии сухопутных войск

Делегация из Ирана во главе с командующим сухопутными войсками бригадным генералом Киюмарсом Хейдари прибыла в Москву для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества по линии сухопутных войск. Об этом в понедельник, 21 августа, рассказали в Министерстве обороны России.

В ведомстве сообщили, что в Главном командовании Сухопутных войск уже обсудили вопросы военного сотрудничества и взаимодействия по реализации проектов повышения боеготовности вооруженных сил обеих стран.

Главком Сухопутных войск ВС России генерал армии Олег Салюков отметил, что Иран рассматривается Российской Федерацией как одно из ключевых государств на Ближнем Востоке и стратегический партнер, сообщает ТАСС.

Украина и Запад неоднократно обвиняли Иран в поставках боевых дронов России, которая якобы применяет их в специальной военной операции. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани категорически отверг соответствующие утверждения, заявив, что они не соответствуют действительности.

В июне российский министр обороны Сергей Шойгу провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба ВС Ирана дивизионным генералом Мохаммадом Багери. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

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