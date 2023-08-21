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Москвичей призвали готовиться к сентябрьской погоде

15:56
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Температура резко снизится

Погода в столичном регионе по температуре заглянет в сентябрь: будет прохладно и сыро. Об этом в понедельник, 21 августа, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Анна Васильева.
В Москве объявлено экстренное погодное предупреждение

По словам эксперта, с 22 по 24 августа, в столичном регионе сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдут небольшие кратковременные дожди, минимальная температура в Москве составит 13..16 градусов, по области — 10..15 градусов. Днем прогнозируются локальные кратковременные дожди, в Москве максимальная температура воздуха достигнет 16..19 градусов, по области — 15..20.

В пятницу, 25 августа, адвекция холода продолжится, ночью термометры покажут 8..13 градусов, днем — 16..21. Местами станут  приниматься небольшие кратковременные дожди, сообщает портал "Метеоновости".

Между тем днем 20 августа за час в Москве выпало более 40% месячной нормы осадков. Из-за сильного ливня частично перекрывалось движение в районе Дмитровского шоссе, коммунальные службы работали в режиме повышенной готовности.

При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что из-за высоких температур погоды купальный сезон в столичном регионе будет продолжаться дольше обычного — даже в начале третьей декады августа в Москве можно будет купаться.

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