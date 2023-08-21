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Склад с тоннами селитры обнаружили между двух АЗС в Дагестане

15:41
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Полиция нашла взрывоопасное вещество в селе Бабаюрт

Склад с двенадцатью тоннами селитры обнаружен между двумя автозаправочными станциями в Дагестане. Как сообщили в администрации главы Дагестана Сергея Меликова, склад нашла полиция во время обыска в селе Бабаюрт.

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Сам Меликов написал в Telegram, что со времени трагедии в Махачкале не прошло и недели. И тут выясняется, что в селе Бабаюрт на складе в 600 квадратных метров хранится взрывоопасное вещество. Это при аномальной жаре, да еще в непосредственной близости к двум АЗС. Меликов призвал жителей республики пересмотреть отношение к безопасности. Он поблагодарил местного участкового, обнаружившего склад и проявившего принципиальность и отметил, что таких сотрудников надо поощрять.

Вечером 14 августа в автосервисе на окраине Махачкалы прогремел взрыв. Огонь перекинулс я на расположенную рядом автозаправку. Пострадали 115 человек, эксперты оценили мощность взрыва в 35 тонн в тротиловом эквиваленте.

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