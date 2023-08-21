Серия взрывов прогремела в Нидерландах

Никто не пострадал

В трех крупнейших городах Нидерландов прогремела серия взрывов, передает издание NL Times со ссылкой на анонимный источник из правоохранительных органов страны.

Уточняется, что взрывные устройства сработали сегодня ночью в Амстердаме, Гааге и Влардингене.

"Ночью взрывы повредили новый магазин кроссовок в городе Влардинген, два дома в районе Зейдост в Амстердаме, а также дом и автомобиль в Гааге", - заявил собеседник издания.

При этом в издании подчеркнули, что детонация взрывных устройств привела к частичному разрушению находящихся неподалеку строений. Так, например, взрывная волна на одной из центральных улиц Амстердама разбила витрины магазинов, а также повредила фасад находящегося неподалеку жилого здания.

Как отметили в полиции, в результате происшествий никто из гражданских не пострадал.

Ранее в ФСБ сообщили, что сотрудникам российских спецслужб удалось предотвратить теракт в Новой Каховке. По данным ведомства, украинские диверсанты заложили взрывное устройство на одной из детских площадок города.

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