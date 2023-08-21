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МИД Британии запретил называть Россию, Китай и Иран “враждебными государствами”

16:35
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Лондон стремится нормализовать отношения с Москвой

Внешнеполитическое ведомство Британии запретило правительственным чиновникам называть "враждебными государствами" Россию, Китай и Иран, передает издание Times со ссылкой на анонимный источник из кабинета министров Соединенного Королевства.  

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Как отметили авторы публикации, такие меры МИД Великобритании приняло из-за опасений разрушить внешнеполитические связи со странами Центральной Азии.

При этом собеседник издания подчеркнул, что теперь высокопоставленные чиновники Британии не смогут использовать эту фразу не только в правительственных документах, но и в электронных письмах. По его словам, такая риторика Лондона в отношении Москвы, Тегерана и Пекина привела к "череде дипломатических скандалов".

В издании также добавили, что недавно внешнеполитическое ведомство уже отклонило документ из-за "многократного" употребления фразы "враждебное государство". Такая смена риторики указывает на стремление политического истеблишмента Британии нормализовать отношения с "запрещенными в Европе" странами, заключили авторы.

Ранее в МИД России сообщили, что Москва в качестве ответной меры расширила стоп-лист, ограничив въезд в страну для 54 граждан Великобритании. По данным ведомства, под ограничения попали политические деятели, высокопоставленные чиновники и журналисты. 

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