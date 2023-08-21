В Киеве начинают осознавать безвыходность своего положения

И винят во всем западных кураторов

Кульминация очередного шоу-тура украинского артиста: членам парламента Дании и министрам королевства, будто дешевым клакёрам, велено аплодировать, пока Зеленский не подаст знак. Далее по сценарию - монолог главного героя. Как положено, про злую Россию и сплотившуюся Европу.

Вся Дания в эти дни - театр. Хотя местная газета нашла определение куда точнее - "цирк Зеленского". Журналисты откровенно потешаются над тем, с какой помпой и одновременно секретностью обставлен визит украинского лидера.

Задать вопросы не по сценарию журналистам не позволили. Предложили удовлетвориться капустником двоих высокопоставленных псевдопилотов и официальным сообщением, из-за которого, собственно, весь сыр-бор. О передаче Украине 19-ти истребителей F-16!

Датская пресса, впрочем, не дает расслабиться. Напоминает, что еще недавно минобороны королевства планировало отправить в Киев 24 истребителя. Сейчас же обещают всего 19, да и те - в течение долгих трех лет. Более того, особо отмечено, что использовать машины Киеву позволят лишь на той территории, которую он пока считает своей. А это, кстати, вопрос с недавних пор дискуссионный даже внутри НАТО.

Зеленскому то и дело приходится публично спорить с главой канцелярии Йенса Столтенберга, который недавно предложил Украине обменять земли на членство в альянсе.

"Обмен территории? Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО", - шутит президент Украины.

Эта неудачная шутка никого не рассмешила. Зато сработала другая: про то, как написал Зеленский в соцсетях, что у него дескать получилось выпросить у Нидерландов сразу 42 самолета. Но ни премьер страны, ни министр обороны не говорили о конкретных цифрах.

Марку Рютте все равно досталось - как от правых, так и от левых сил. И депутаты-социалисты, и представители ультраправой партии "Форум за демократию" возмущены тем, что уходящий в отставку премьер-министр Нидерландов не потрудился согласовать передачу истребителей с парламентом. К тому же такой риск для Амстердама еще и не оправдан - об этом прямо говорят специалисты на Западе, среди которых - командующий ВВС США в Европе Джеймс Хекер. В интервью он заявляет: истребители не изменят ход СВО.

"Украинцы не начнут в мгновение ока уничтожать С-400 просто потому, что у них появятся эти машины. Русские легко решат эту проблему ракетами класса "земля-воздух". Кроме того, чтобы сформировать пару эскадрилий и довести готовность пилотов до достаточно высокого уровня, Киеву потребуется не менее 4 лет", - объяснил Хекер.

Свое, по сути, безвыходное положение понимает и киевский режим. Но вместо того, чтобы искать причины происходящего в собственной антироссийской недальновидной политике, винят во всем западных партнеров. Об этом пишет британский журнал Economist со ссылкой на Генштаб ВСУ: "Руководство Украины особенно расстроено тем, что западное оборудование до сих пор не поступило в обещанном количестве. Киев получил всего лишь 60 танков Leopard, хотя союзники обещали "сотни". Машин для разминирования также недостаточно. Ресурсов для лобовых атак, о которых умоляет Запад, просто нет".

То, что украинское дело пахнет керосином, начинает осознавать и западное общество. Например, уже более половины американцев выступают против выделения дополнительной помощи Киеву. А 52 процента немцев высказались категорически против передачи Украине крылатых ракет "Таурус". Не случайно канцлера Шольца, пытавшегося переубедить недовольных сограждан, освистали.

По словам президента Сербии, война, которую НАТО ведет против России на Украине, уже привела к краху европейской экономики. Об этом Александр Вучич рассказал в интервью Такеру Карлсону. А тот озвучил главные тезисы беседы: "Он сказал, что война на Украине, которую ведет НАТО против России, раздавила экономику Европы. Это просто полное безумие. Эта война бьет по всем, возможно, разве что за исключением России, если говорить в долгосрочной перспективе".

На днях американский журналист обещает опубликовать полное интервью. Говорит, оно станет сенсацией.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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