Москвичей пригласили принять участие в тестовом голосовании 25 августа

Для него уже определен вопрос

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев сообщил, что тестовое голосование в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) перед сентябрьскими выборами в Москве пройдет 25 августа.

"Напомню, что цель тестового голосования не только выявить и не столько выявить настроения москвичей, а все-таки для нас важна процедура выборов, чтобы она прошла 8, 9, 10 сентября безукоризненно, вот это наша главная цель. Напомню, что мы тест этот проведем 25 августа", – сказал Ковалев.

Кроме того, был определен вопрос для тестового голосования.

"Какое мероприятие для жителей вы бы выбрали на День города? Варианты ответов: бесплатная городская парковка, пешеходная зона на одной из улиц в границе Бульварного кольца, бесплатные городские аттракционы для детей дошкольного и школьного возраста в парках города и бесплатное посещение городских музеев", - объяснил глава штаба.

Тестирование пройдет с 8:00 до 20:00.

Как уточнил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, тестирование необходимо для того, чтобы посмотреть, как совместно работают элементы системы, члены комиссий, различные технические службы.

"В этом году добавляем еще один элемент - это терминалы электронного голосования на участках. Собственно можно будет посмотреть в режиме офлайн, как работает электронное голосование, то есть прийти с паспортом на участок и проголосовать электронно. Параллельно с этим будет вестись дистанционное электронное голосование", - сказал он.

Костырко пояснил, что внимание будет уделяться тому, как себя ведут устройства, как система готова к нагрузкам, чтобы в дни голосования все происходило максимально просто и удобно.

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