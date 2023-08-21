WSJ: новая российская система минирования мешает контрнаступлению ВСУ

Украинские военные не могут противостоять мощи новейшего оружия ВС России

Новейшая система минирования ВС России в зоне СВО привела к провалу украинского контрнаступления, передает издание The Wall Street Journal со ссылкой на комментарии военных аналитиков.

Как отметили авторы публикации, новая система минирования российских военных привела к замедлению наступательных действий ВСУ на ключевых направлениях фронта в зоне спецоперации. Уточняется, что используемая ВС России система минных заграждений под названием "Земледелие" является передовой разработкой отечественного оборонно-промышленного комплекса.

При этом аналитик издания подчеркнул, что теперь военнослужащие армии России способны выставлять минные поля на расстоянии от пяти до двадцати километров. По мнению экспертного сообщества, применение таких систем в зоне СВО приведет к значительному увеличению минных заграждений.

В издании также добавили, что украинские военные не имеют возможности быстро и эффективно разминировать "усеянные российскими минами" линию соприкосновения.

Ранее журналисты издания Der Spiegel сообщили, что входящие в оборонительную систему ВС России минные поля являются самым эффективным оружием президента России Владимира Путина в зоне СВО. По мнению аналитиков издания, мины, расставленные российскими военными, превратили линию фронта в "непроходимую структуру".

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