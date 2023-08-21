Собянин: улично-дорожная сеть в ТиНАО увеличилась почти на 50%

В 2023 году в Москве планируется ввести в эксплуатацию около 30 км дорог

Улично-дорожная сеть на территории ТиНАО с 2012 года увеличилась почти наполовину. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.

"Улично-дорожная сеть в ТиНАО за 11 лет выросла почти на 50%. Построили и реконструировали больше 360 км дорог", - написал Собянин.

При этом столичный мэр подчеркнул, что таких внушительных показателей удалось добиться благодаря реализации городской инвестиционной программы. По его словам, значительное увеличение улично-дорожной сети привело к запуску новых маршрутов городского транспорта.

Градоначальник напомнил, что в 2022 году в Москве завершилось сразу несколько крупных проектов: новое Внуковское шоссе протяженностью 8,7 км; трассу "Воскресенское – Каракашево – Щербинка" длиной 11,1 км; реконструкцию автодороги в Воскресенском. Также запустили движение по автодороге "платформа Остафьево – городской округ Щербинка".

"Сейчас строим и реконструируем улицы внутри населенных пунктов: в Троицке, Мосрентгене и Коммунарке. Станет удобнее выезжать на магистрали, добираться до работы, социальных объектов, остановок железнодорожного транспорта и станций метро", – добавил мэр.

По словам Сергея Собянина, в 2023 году в столице планируется ввести в эксплуатацию около 30 км дорог.

"В их числе - трассы "Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево" и "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе", – отметил он.

До конца 2024 года в ТиНАО в рамках Адресной инвестиционной программы планируется ввести в эксплуатацию еще 70 км дорог, заключил мэр.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"