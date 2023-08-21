Россиянка Горячкина выиграла Кубок мира по шахматам

Турнир проходил в Баку

Россиянка Александра Горячкина завоевала Кубок мира по шахматам, став первой женщиной, сделавшей это в 24 года.

В Баку, где проходил турнир, Горячкина обыграла Нургюл Салимову из Болгарии. Первые две партии финала соперницы свели вничью. Исход поединка решался на тай-брейке. Первая партия - опять ничья, россиянка играла черными. Но во второй партии белыми выиграла.

Для Александры Горячкиной нынешний турнир - своего рода реванш. Ведь на первом женском Кубке мира в 2021 году она проиграла в финале россиянке Александре Костенюк, которая в марте этого года сменила спортивное гражданство на швейцарское.

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