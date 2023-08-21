Пушков: Вучич и Орбан не побоялись сказать правду о влиянии США на Европу

У европейских политиков не хватает смелости выступить против Вашингтона

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан являются единственными европейскими политиками, которые не испугались высказать правду о пагубном влиянии США на Европу. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

"Вучич и Орбан – два европейских лидера, говорящих правду о последствиях нынешней политики США", — заявил Пушков.

При этом политик подчеркнули, что агрессивная внешняя политика Вашингтона привела не только к разрушению энергетической безопасности ЕС, но и к возникновению "экономического коллапса" на европейском континенте.

Он также добавил, что, несмотря на все издержки империалистской политики Белого дома в отношении Европы, большая часть лидеров ведущих стран ЕС "предпочитает молчать".

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что строительство дорог местного назначения имеют большую ценность для Сербии, нежели чем присоединение страны к санкциям против России. По мнению политика, правительство Сербии не собирается идти на поводу у США и ЕС ради "гипотетического уничтожения" экономического потенциала Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"