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Пушков: Вучич и Орбан не побоялись сказать правду о влиянии США на Европу

17:47
  • понедельник
  • 21 августа 2023

У европейских политиков не хватает смелости выступить против Вашингтона

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан являются единственными европейскими политиками, которые не испугались высказать правду о пагубном влиянии США на Европу. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.  

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"Вучич и Орбан – два европейских лидера, говорящих правду о последствиях нынешней политики США", — заявил Пушков.

При этом политик подчеркнули, что агрессивная внешняя политика Вашингтона привела не только к разрушению энергетической безопасности ЕС, но и к возникновению "экономического коллапса" на европейском континенте.

Он также добавил, что, несмотря на все издержки империалистской политики Белого дома в отношении Европы, большая часть лидеров ведущих стран ЕС "предпочитает молчать".

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что строительство дорог местного назначения имеют большую ценность для Сербии, нежели чем присоединение страны к санкциям против России. По мнению политика, правительство Сербии не собирается идти на поводу у США и ЕС ради "гипотетического уничтожения" экономического потенциала Москвы.

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