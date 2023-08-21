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Борисов: авария "Луны-25" произошла из-за сбоя работы в двигателе

18:10
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Он проработал 127 секунд вместо 84

Авария на космической станции "Луна-25" произошла из-за сбоя в работе двигателя. Об этом в ходе очередного брифинга заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

На станции "Луна-25" произошла нештатная ситуация
"Роскосмос": Станция "Луна-25" прекратила своё существование

Напомним, что в минувшую субботу специалисты в соответствии с программой полета выдали импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту, но из-за проблем маневр не удалось выполнить с заданными параметрами.

"У "Луны-25" вовремя не отключился двигатель", - заявил Борисов, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава космического ведомства подчеркнул, что аварийная ситуация возникла из-за сбоя в работе двигателя. По его словам, двигатели космического аппарата проработали 127 секунд вместо 84.

Он также добавил, что аварийная комиссия, которой предстоит выяснить все причины внештатной ситуации на станции, уже создана и начала работу.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что, по результатам предварительного анализа, станция "Луна-25" прекратила свое существование. По данным ведомства, причины чрезвычайного происшествия будет выяснять межведомственная комиссия.

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