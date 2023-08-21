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"Львов и Киев исчезнут": в США раскрыли последствия "настоящей войны" с Россией

18:39
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Запад намеренно провоцирует Москву

Развертывание ограниченного контингента НАТО в зоне военной спецоперации приведет к уничтожению крупнейших украинских городов. Об этом в интервью YouTube-каналу Gegenpol заявил офицер разведывательных войск США Скотт Риттер.  

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"Киев, Львов и другие украинские города исчезнут, если они задумают настоящую войну с Россией", - заявил Риттер, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом бывший разведчик подчеркнул, что передача немецких дальнобойных ракет Taurus приведет к "новому витку" эскалации украинского кризиса.  

Он также добавил, что недальновидная политика стран "коллективного" Запада в отношении России рано или поздно приведет к открытой конфронтации между НАТО и Москвой.   

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что наступление ВС России заставило украинских военных отступать на Харьковском направлении. По мнению военного аналитика, к отступлению ВСУ на ключевых направлениях фронта в зоне СВО привело нежелание Вашингтона инициировать мирные соглашения с Москвой.

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