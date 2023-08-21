Собянин выразил соболезнования родственникам погибших в коллекторе Неглинки

Поиск пропавших продолжается

Мэр Москвы Сергей Собянин в посте в Telegram выразил соболезнования родным погибших во время самоорганизованного спуска в водосточный коллектор реки Неглинки.

"Вчера произошла ужасная трагедия в коллекторе реки Неглинки. Во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди. Поиск пропавших продолжается. Соболезную родным и близким погибших", – написал глава города.

Как добавил мэр, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее несколько человек погибли в столице после спуска в коллекторы. Трагедия произошла из-за затопившего подземные ходы ливня. СМИ сообщают об обнаружении тел четверых погибших.

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