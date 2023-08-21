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В Киеве пожаловались, что Россия научилась обходить западные санкции

19:06
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Импортируемая Западом нефть имеет российское происхождение

Понимание неизбежности введения новых санкций позволило России научиться обходить экономические рестрикции США и ЕС. Об этом в ходе очередного брифинга заявил член комитета по вопросам бюджета Верховной рады Украины Тарас Батенко.

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"Путин сказал, что эти санкции наложили бы так или иначе. Поэтому Российская Федерация долго готовилась к санкциям, она умеет их обходить", - заявил Батенко, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом украинский депутат подчеркнул, что антироссийские санкции, которые касаются ограничений экспорта нефти из России, не работают "в полной мере", поскольку импортируемое Западом "черное золото" из стран третьего мира имеет российское происхождение.

Он также добавил, что российские власти смогли наладить теневой импорт в страну. В связи с этим санкции стран "коллективного" Запада не являются "серьезной помехой" для Москвы, заключил депутат.

Ранее журналисты издания The Wall Street Journal сообщили, что Вашингтон планирует ввести санкции против Турции в качестве "наказания" за помощь России. По мнению авторов публикации, сближение Москвы и Анкары вызывает раздражение у политического истеблишмента США.

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