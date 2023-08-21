"Главное, чтобы дождя не было": что известно о трагедии в московском коллекторе

Возбуждено уголовное дело

Спасатели МЧС, водолазы, специалисты-диггеры, сотрудники коммунальных служб обследуют коллектор реки Неглинной и все притоки. Зашли под землю со стороны Москвы-реки, где утром нашли первые тела погибших. По имеющейся информации - дочери и племянника Дмитрия Маркушина. Мужчина работал в секторе IT и увлекался экстремальным отдыхом. Предположительно, он со своими родными в составе группы отправился на экскурсию, которая называлась "Тайны московских подземелий". Потом начался дождь и коммуникации, где находились экскурсанты, затопило.

Специалисты объясняют: если идет дождь, то уровень воды в коллекторе поднимается меньше часа. Идет ударная волна, от которой невозможно спастись.

Известен предполагаемый маршрут движения группы. Шли по реке Неглинной. Под землю они спустились в два часа дня в районе Олимпийского проспекта. Там находится коллектор, построенный в 1906 году. Через час, когда начался дождь, диггеры были возле станции метро "Трубная". Тогда ситуация, судя по всему, и стала развиваться стремительно. Экскурсовод Константин Филиппов отправил своему руководителю тревожное сообщение: "Дождь. Можно ли выходить на Трубной?". Больше связи не было. Тела погибших течение реки Неглинной вынесло в Москву-реку как раз возле парка "Зарядье". Сообщается, что одного несовершеннолетнего погибшего обнаружили в коллекторе под улицей Варварка.

Сейчас известны имена семерых человек, которые могли входить в состав группы. Четверо взрослых, в том числе гид. И трое подростков. Двое из которых - несовершеннолетние.

Не исключено, что участников было больше. По крайней мере, известно, что некоторые записавшиеся ранее от спуска под землю отказались из-за прогноза погоды.

"Вчера произошла ужасная трагедия в коллекторе реки Неглинки. Во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди. Поиск пропавших продолжается. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Соболезную родным и близким погибших", - написал в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.

В интернете объявлений о подобного рода развлечений немало. Стоимость - от пяти до десяти тысяч рублей. Везде реклама одинаковая - безопасно! В команде - опытный диггер. Все якобы абсолютно легально - говорят, что есть специальные разрешения. Впрочем, что это за разрешения и какой департамент выдает подобные бумаги для спуска в коллекторы неподготовленных людей, реклама умалчивает.

"Эти экскурсии запрещены. Организаторы обещают безопасность, однако ее не гарантируют. Что с вами будет - то и будет", - рассказал Михаил Савкин, руководитель Независимого центра подземных исследований.,.

Самый популярный маршрут - как раз по Неглинной. Эта река практически вся заключена в коллекторы. Самые первые датированы девятнадцатым веком. Новые участки - семидесятыми годами прошлого столетия.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Допрошена мама экскурсовода Константина Филиппова.

"Мы поговорили с ним около 12 часов дня. Был обычный разговор. Как дела? Он сказал, что у него все нормально. Но он был обеспокоен тем, что мог быть дождь. Он мне так и сказал: "Боюсь, главное, чтобы дождя не было". После этого я не могла уже до него дозвониться. Над Костей был главный Никита Дубас. Они частенько вдвоем водили экскурсии. Я ему тоже пыталась дозвониться, но там тоже телефон не отвечает. У Кости еще 19 числа была экскурсия, он водил двух человек по тому же маршруту", - вспоминает женщина.

Никита Дубас - один из самых известных московских "диггеров-экскурсоводов". Его допрашивают следователи. Все компании, проводящие подземные экскурсии, приостановили свою деятельность.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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