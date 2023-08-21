Российская авиация бьет по позициям радикалов и прикрывает штурмовиков

На краснолиманском направлении разведчики из Тувы захватили опорный пункт ВСУ

Ожесточенные бои на западных окраинах Артемовска. За сутки наши подразделения отбили несколько атак ВСУ. Попытки вылазок националистов неизменно отслеживают разведчики, а десантно-штурмовые группы их успешно пресекают. Успех приносит тактика - подпустить боевиков на максимально близкое расстояние, а затем уничтожить, применяя гранатометы и стрелковое оружие.

Для поддержки наших подразделений в воздух круглосуточно поднимается армейская авиация. Истребители Су-35 наносят удары по позициям ВСУ, а также прикрывают действия штурмовиков, бомбардировщиков и вертолетов.

Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России: "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 167-ми районах. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Старосарайское Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня "Ураган" и HIMARS".

На краснолиманском направлении разведчики из Тувы захватили опорный пункт ВСУ. Получив данные с беспилотника, штурмовой отряд под прикрытием бронетехники подошел к цели. Для маскировки в радиопереговорах бойцы использовали тувинский язык. Танки и БМП открыли шквальный огонь по укреплениям националистов. Противник был деморализован, после чего штурмовики заняли позиции украинских боевиков, уничтожив и взяв в плен практически весь личный состав оборонявшегося подразделения.

С украинской стороны на передовой сейчас царит хаос и неразбериха. Пытаясь продолжать контрнаступление, командование бросает в бой все больше необученных новобранцев, которых отлавливают по всей стране. Причем очень часто даже не ставят конкретных задач, а оружие если и дают, то часто непригодное к использованию.

Накануне под массированным ракетный ударом радикалов в очередной раз оказалась Ясиноватая в ДНР. По густонаселенному микрорайону одновременно прилетело не менее десяти снарядов. Есть прямые попадания в квартиры. Один человек погиб, четверо ранены. Повреждены школа, детский сад и множество автомобилей.

Чтобы не допустить ударов по населенным пунктам Донбасса, огневые точки ВСУ поражает наша дальнобойная артиллерия. Установки "МСТА-С" бьют на расстояние до 30 километров. Расчеты применяют фугасные, осколочно-фугасные и высокоточные боеприпасы.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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