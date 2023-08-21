Юг России "плавится" от экстремального зноя

Климатическая норма превышена на 4-6 градусов

Африканским пеклом погоду на Юге России синоптики называют не зря. Аномальные температуры с начала месяца радуют туристов, но изматывают жителей Кубани и Ставрополья, Ростовской и Астраханской областей, а также республик Северного Кавказа. Средние показатели термометров в южных регионах -на 4-6 градусов выше нормы.

В Сочи из-за сильной жары пересыхает речка Сочи. Русло местами напоминает галечный пляж. Приморская набережная - обычно самое популярное и многолюдное место города - в эти дни непривычно пустынна. Даже утром в тени - 32 градуса. На солнце - 41. Освежающего эффекта от купания ждать не стоит. Морская прохлада - это сейчас совсем не про воды Черного.

На черноморском побережье Кавказа вода прогрелась до плюс 28 градусов. У берегов Крыма - до 27. Так же и в Азовском море. Такие температуры воздуха и воды больше характерны для августа в Турции. Наши туристы наслаждаются тем, что получили более чем теплое и комфортное море в своей стране.

Медики Краснодарского края обращаются к населению. И напоминают, что жара и вредные привычки абсолютно не совместимы: "С 10 утра до 16 часов старайтесь быть дома. Если возникла такая ситуация, выходим на улицу обязательно с головными уборами, обязательно с водой, употребляем большее количество овощей, фруктов, исключаем никотин, алкоголь и кофеин".

В Краснодаре накануне был побит полувековой суточный рекорд жары. Столбики термометров поднялись почти до 38 с половиной градусов. По итогам сегодняшнего дня могут быть преодолены экстремальные показатели 1957 года. Город опустел. Некоторые жители от изнуряющей жары спасаются в фонтанах. (

В Краснодаре и некоторых регионах Кубани, в том числе на Черноморском побережье, сохраняется чрезвычайная пожароопасность 5-го класса. МЧС призывает соблюдать элементарные правила безопасности: "Находясь в лесах, запрещается пользоваться открытыми источниками огня. Разводить костры допускается только на специально оборудованных площадках. В период аномальной жары не забывайте о безопасности на воде. Купайтесь только в специально оборудованных местах".

Синоптики успокаивают: уже на этой неделе на юге страны столбики термометров начнут постепенно опускаться к нормальным значениям. Но обойдется без сильных ливней и гроз. Таких, которые накрыли накануне часть Центральной России и Московский регион. А также Амурскую область. Город Завитинск своим градом прославился на всю страну. И не только тем ущербом, который нанесла стихия: повреждены дома, автомобили. Величина льдинок - более 21 миллиметра.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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