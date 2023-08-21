В ДНР вынесли приговоры троим "азовцам"

За преступления против мирных жителей Мариуполя

В Донецкой народной республике вынесен приговор троим боевикам украинского нацформирования "Азов", которое признано террористическим и запрещено в России.

За преступления против мирных жителей Мариуполя осужденным назначили по 18 и 20 лет колонии строгого режима.

По данным следствия, фигуранты дела весной прошлого года открыли огонь по горожанам. Тяжелые ранения получили три человека.

Все трое боевиков признали свою вину и заявили о раскаянии. Свои действия они объяснили тем, что выполняли приказ киевского командования не выпускать мирное население из Мариуполя. Это стандартная практика украинского режима - использовать людей в качестве живого щита.

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