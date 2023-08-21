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"Никаких прогнозов?": экс-агента ЦРУ насмешили слова Байдена о поражении Путина на Украине

19:29
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Заявления американских политиков не стоит воспринимать всерьез

Высказывания действующего хозяина Белого дома Джо Байдена о поражении президента России Владимира Путина на Украине не только не соответствуют действительности, но и вызывают смех. Об этом в интервью YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн.  

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Напомним, накануне советник президента США по вопросам безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не будет давать какие-либо прогнозы относительно развития ситуации на Украине.  

"Никаких прогнозов, Джейк? Ваш босс сказал, что Путин "потерпел поражение" в войне и сказал это много-много раз", - заявил Макговерн, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом бывший сотрудник американской разведки подчеркнул, что заявления американского лидера о поражении Владимира Путина в зоне военной спецоперации вызывают лишь "смех" у всего экспертного сообщества. По его словам, высказывания официальных представителей Белого дома об успехе украинского контрнаступления не имеют ничего общего с реальным положением дел на передовой.

Ранее офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что развертывание военного контингента НАТО в зоне СВО приведет к уничтожению крупнейших городов Украины. По мнению военного аналитика, передача немецких дальнобойных ракет Taurus приведет к "новому витку" эскалации украинского кризиса.

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